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Россия и Китай наложили вето на западную резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на западную резолюцию о продлении трансгр

Россия и Китай наложили вето в Совете Безопасности ООН на проект резолюции Германии, Бельгии и Кувейта о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

За западный документ проголосовали 13 стран, однако постоянные члены СБ - Россия и Китай - проголосовали против, поэтому на документ было наложено вето. Он предлагал сохранить три пункта пропуска (на границе с Ираком и Турцией), через которые ООН может доставлять гуманитарную помощь без получения согласия от Дамаска.

Страны также настаивали на продлении механизма на год.

Решение о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирии было принято в июле 2014 года в ответ на резкое сокращение доступа к населению из-за активизации боевых действий.

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