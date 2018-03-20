Россия и Китай заблокировали проведение заседания СБ ООН по правам человека в Сирии

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Представители России и Китая заблокировали проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросам соблюдения прав человека в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за включение соответствующей темы в повестку дня выступили восемь государств, четыре, включая Россию и Китай, проголосовали против, ещё три государства воздержались.

Как отметил заместитель постоянного представителя России Геннадий Кузьмин, оснований для данного заседания нет, поскольку права человека являются предметом повестки дня не Совбеза ООН, а Совета по правам человека.

«Пункт повестки дня не был утверждён, поскольку не получил необходимое число голосов», — заявил председательствующий в СБ