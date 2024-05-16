Россия и Китай расширяют сотрудничество в энергетике

Россия и Китай расширяют сотрудничество в сфере энергетики.

Россия и Китай расширяют сотрудничество в сфере энергетики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении об углублении партнерства, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Согласно документу, Россия и Китай договорились на рыночной основе развивать сотрудничество в ТЭК, создавая условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов.

"Продолжать укреплять российско-китайское стратегическое партнерство в энергетической сфере, осуществлять его развитие на высоком уровне в интересах обеспечения экономической и энергетической безопасности двух стран. Стремиться к стабильности и устойчивости глобального энергетического рынка, упрочению производственно-сбытовых цепочек в топливно-энергетическом комплексе", - говорится в заявлении.

Также Россия и Китай намерены "развивать на рыночной основе сотрудничество в области нефти, природного газа, сжиженного природного газа, угля и электроэнергии, обеспечивать стабильное функционирование соответствующей трансграничной инфраструктуры и создание условий для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов".