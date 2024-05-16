О нас

Россия и Китай расширяют сотрудничество в энергетике

Россия и Китай расширяют сотрудничество в энергетике Россия и Китай расширяют сотрудничество в сфере энергетики.
Другие страны
16 мая 2024 г. 14:17
Россия и Китай расширяют сотрудничество в энергетике

Россия и Китай расширяют сотрудничество в сфере энергетики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении об углублении партнерства, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Согласно документу, Россия и Китай договорились на рыночной основе развивать сотрудничество в ТЭК, создавая условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов.

"Продолжать укреплять российско-китайское стратегическое партнерство в энергетической сфере, осуществлять его развитие на высоком уровне в интересах обеспечения экономической и энергетической безопасности двух стран. Стремиться к стабильности и устойчивости глобального энергетического рынка, упрочению производственно-сбытовых цепочек в топливно-энергетическом комплексе", - говорится в заявлении.

Также Россия и Китай намерены "развивать на рыночной основе сотрудничество в области нефти, природного газа, сжиженного природного газа, угля и электроэнергии, обеспечивать стабильное функционирование соответствующей трансграничной инфраструктуры и создание условий для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе Евровидение
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе "Евровидение"
11 мая 2024 г. 08:58
В Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
ВидеоВ Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
12 мая 2024 г. 00:39
В Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
ВидеоВ Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
10 мая 2024 г. 18:45
Определились все участники финала Евровидения-2024
Определились все участники финала "Евровидения-2024"
10 мая 2024 г. 01:46
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
11 мая 2024 г. 19:05
Стартовал второй полуфинал Евровидение 2024
Стартовал второй полуфинал "Евровидение 2024"
9 мая 2024 г. 23:23
Победитель Евровидения-2024 разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
ВидеоПобедитель "Евровидения-2024" разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
12 мая 2024 г. 04:09
Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов
Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов
14 мая 2024 г. 01:50
Пожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
ФотоПожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
16 мая 2024 г. 02:10
В результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
ФотоВ результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
11 мая 2024 г. 23:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi