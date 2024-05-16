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Россия и Китай расширят масштабы совместных военных учений

Россия и Китай расширят масштабы совместных военных учений Москва и Пекин расширят масштабы совместных учений и боевой подготовки
Другие страны
16 мая 2024 г. 13:53
Россия и Китай расширят масштабы совместных военных учений

Москва и Пекин расширят масштабы совместных учений и боевой подготовки

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении двух государств, опубликованном на сайте Кремля.

"Москва и Пекин будут и далее углублять доверие и взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, на регулярной основе проводить совместные морские и воздушные патрулирования", - говорится в заявлении.

Москва и Пекин констатируют, что развитие сотрудничества двух стран в сфере обороны, которое основано на высоком уровне стратегического доверия, "эффективно укрепляет региональную и глобальную безопасность".

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