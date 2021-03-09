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Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне

Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС
Другие страны
9 марта 2021 г. 17:12
Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили Роскосмос и CNSA.

"Госкорпорация "Роскосмос" и CNSA <...> будут содействовать сотрудничеству по созданию МНЛС с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров, имея цель укреплять научно-исследовательское взаимодействие и продвигать исследование и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества",- говорится в сообщении Роскосмоса.

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