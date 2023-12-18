Россия и Китай подписали меморандум о признании эквивалентности систем аудита

Финансовые министерства России и Китая подписали меморандум о признании эквивалентности систем аудита. Церемония подписания документа состоялась в ходе визита главы Минфина России Антона Силуанова в Пекин.

Финансовые министерства России и Китая подписали меморандум о признании эквивалентности систем аудита. Церемония подписания документа состоялась в ходе визита главы Минфина России Антона Силуанова в Пекин.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам Силуанова, данный меморандум позволит синхронизировать законодательство России и Китая, а также облегчить работу для предпринимателей двух стран.

Китайский министр отметил, что подписание документа "обеспечит институциональные гарантии для выпуска трансграничных долговых обязательств компаниями двух стран".

Встреча российской и китайской делегаций во главе с Силуановым и министром финансов Китая Лань Фоанем длилась почти три часа.

Межминистерская встреча предваряет визит главы правительства России Михаила Мишустина в Китай. Премьер-министр РФ 19-20 декабря посетит Пекин, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном для проведения 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.