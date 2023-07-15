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Россия и Китай планируют провести совместные военные учения

Россия и Китай планируют провести совместные военные учения Китай совместно с Россией планирует провести военные учения.
Другие страны
15 июля 2023 г. 10:01
Россия и Китай планируют провести совместные военные учения

Китай совместно с Россией планирует провести военные учения.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает министерство обороны КНР.

Согласно сообщению министерства, учения с участием Вооружённые силы России пройдут в ближайшее время у побережья Китайского моря.

Вооруженные силы России вскоре также намерены принять участие в организованных Китаем военных учениях под названием "Север. Взаимодействие-2023" в акватории Японского моря.

"В соответствии с годовым планом сотрудничества между вооруженными силами России и Китая, российская армия в ближайшее время направит военно-морской флот и военно-воздушные силы для участия в учениях", - отмечается в пресс-службе МО.

Планируется, что темой учений будет "поддержание безопасности стратегических морских путей". При этом цель маневров будет в повышении уровня стратегического взаимодействия между китайскими и российскими вооруженными силами, обратили внимание в военном ведомстве Китая.

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