Россия и Китай намерены смягчить правила групповых безвизовых турпоездок

Россия и Китай обсуждают вопрос смягчения до конца года правил групповых безвизовых турпоездок.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
"Основные изменения определяют минимальный состав туристической группы, ее предлагается уменьшить с пяти до трех человек. Также предлагается увеличить сроки пребывания туристической группы на территории принимающего государства с 15 до 21 дня. Изменения могут вступить в силу до конца 2024 года", - говорится в сообщении.
По информации, с момента запуска механизма группового безвизового обмена между Россией и Китаем этими турами воспользовались почти 580 тыс. российских и китайских туристов.