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Россия и Китай намерены смягчить правила групповых безвизовых турпоездок

Россия и Китай намерены смягчить правила групповых безвизовых турпоездок Россия и Китай обсуждают вопрос смягчения до конца года правил групповых безвизовых турпоездок.
Другие страны
1 августа 2024 г. 20:20
Россия и Китай намерены смягчить правила групповых безвизовых турпоездок

Россия и Китай обсуждают вопрос смягчения до конца года правил групповых безвизовых турпоездок.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Основные изменения определяют минимальный состав туристической группы, ее предлагается уменьшить с пяти до трех человек. Также предлагается увеличить сроки пребывания туристической группы на территории принимающего государства с 15 до 21 дня. Изменения могут вступить в силу до конца 2024 года", - говорится в сообщении.

По информации, с момента запуска механизма группового безвизового обмена между Россией и Китаем этими турами воспользовались почти 580 тыс. российских и китайских туристов.

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