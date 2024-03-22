Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по сектору Газа

Россия и Китай применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали представленный Соединенными Штатами проект ближневосточной резолюции, в которой "определяется настоятельная необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня", но нет со

Россия и Китай применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали представленный Соединенными Штатами проект ближневосточной резолюции, в которой "определяется настоятельная необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня", но нет соответствующего требования или призыва.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, помимо России и Китая, против документа выступил Алжир, Гайана воздержалась.

Свои голоса в поддержку отдали Великобритания, Мальта, Мозамбик, Республика Корея, Словения, США, Сьерра-Леоне, Франция, Швейцария, Эквадор и Япония.