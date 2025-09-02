Россия и Казахстан обсудили подготовку государственного визита Токаева
Другие страны
- 02 сентября, 2025
- 20:38
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и посол Казахстана в России Даурен Абаев обсудили вопросы подготовки первого государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию.
Как передает Report, об этом сообщает МИД России.
В ходе беседы стороны также обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
Последние новости
21:28
В Марселе не менее пяти человек пострадали от нападения человека с ножамиДругие страны
21:28
США ввели санкции против компаний и судов за контрабанду иранской нефти через ИракДругие страны
21:16
Франция выдала ордер на арест бывшего президента СирииДругие страны
21:02
Видео
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с рабочим визитом в КитайВнешняя политика
21:01
ОО IDEA освободило в Сумгайыте двух страусов и 13 попугаевЭкология
20:58
Фото
В Бакинском военном суде продолжился судебный процесс по делу Рубена ВарданянаВнутренняя политика
20:54
СМИ: Европа подготовила гарантии безопасности для УкраиныДругие страны
20:38
Россия и Казахстан обсудили подготовку государственного визита ТокаеваДругие страны
20:24