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Россия и Казахстан обсудили долгосрочные поставки газа и перспективы сотрудничества

Россия и Казахстан обсудили долгосрочные поставки газа и перспективы сотрудничества Президенты России и Казахстана обсудили вопросы долгосрочных поставок российского газа в Казахстан, развитие транзита в соседние страны и перспективы углубления двустороннего взаимодействия.
Другие страны
27 ноября 2024 г. 20:08
Россия и Казахстан обсудили долгосрочные поставки газа и перспективы сотрудничества

В рамках юбилейного XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уфе главы двух государств обсудили вопросы долгосрочных поставок российского газа в Казахстан, развитие транзита в соседние страны и перспективы углубления двустороннего взаимодействия.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report.

"Прорабатываются долгосрочные поставки российского газа в Казахстан", - отметил Касым-Жомарт Токаев, напомнив также, что ранее был впервые запущен транзит российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Кроме того, подписано соглашение с "Газпромом" о транзите газа в Кыргызстан.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул важность регионального взаимодействия и перспективы двустороннего сотрудничества.

"У России и Казахстана имеется богатый опыт взаимовыгодного сотрудничества, перед нами открыты самые широкие перспективы для дальнейшей совместной работы", - отметил российский лидер в ходе пленарного заседания форума, в котором он участвовал по видеосвязи вместе с Токаевым.

Путин выразил уверенность, что регионы двух стран продолжат вносить значительный вклад в развитие партнёрства, а руководство России и Казахстана будет поддерживать совместные проекты.

Отметим, что Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проводится ежегодно с 2003 года, способствуя укреплению экономических и социальных связей между регионами двух стран.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya ilə Qazaxıstan uzunmüddətli qaz tədarükü və əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

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