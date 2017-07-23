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    Россия и Иран способствуют стабилизации в Сирии, заявили в Пентагоне

    У Ирана и России разные задачи в Сирии© Courtesy İmage

    Баку. 23 июль. REPORT.AZ/ Россия и Иран пока достигают определенных успехов в стабилизации в Сирии, но поскольку их задачи разные, рано или поздно они начнут конкурировать, считает глава объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

    "В конце концов, у Ирана и России разные задачи в Сирии. Они пока могут договариваться о стабилизации, но потом все-таки начнут конкурировать. И это единение с сирийским режимом — то, что мы скоро перестанем наблюдать", — сказал генерал, выступая на форуме по безопасности, организованном Aspen Institute.

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