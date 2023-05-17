Россия и Иран обсуждают совместную разработку 10 новых нефтегазовых месторождений

Россия и Иран обсудили вопросы о совместной разработке 10 новых нефтегазовых месторождений на территории исламской республики.

Россия и Иран обсудили вопросы о совместной разработке 10 новых нефтегазовых месторождений на территории исламской республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

"В нефтегазовой у нас идет сотрудничество с авторитетными российскими компаниями. За последние два года были заключены определенные контракты. И некоторые месторождения уже разрабатываются российскими коллегами, - сказал он. - У нас появились еще 10 месторождений, по сотрудничеству на которых мы решили подключить российских коллег. И мы обсудили эти вопросы по партнерству на этих месторождениях".