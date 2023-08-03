Россия и Иран обсудили расширение связей между ОЭЗ

Россия и Иран обсудили вопрос заключения меморандума о сотрудничестве между особыми экономическими зонами (ОЭЗ) двух стран.

Россия и Иран обсудили вопрос заключения меморандума о сотрудничестве между особыми экономическими зонами (ОЭЗ) двух стран.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ по итогам встречи замминистра экономического развития Дмитрия Вольвача и советника президента Ирана, секретаря Высшего совета свободных зон Ирана Ходжатолла Абдолмалеки.

"Стороны обсудили вопрос заключения меморандума между Минэкономразвития России и Высшим советом свободной торговли, промышленности и особых экономических зон Ирана с участием Союза о сотрудничестве между особыми экономическими зонами России и Ирана, который будет направлен на расширение связей между ОЭЗ для осуществления производственного, торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия", - говорится в сообщении.

В ходе встречи в режиме видеоконференцсвязи Дмитрий Вольвач проинформировал иранских коллег о создании в России союза "Технологии и логистика". "Деятельность союза направлена на углубление торгово-экономического и транспортно-логистического взаимодействия России со странами Каспийского региона и государствами, тяготеющим к международному транспортному коридору "Север – Юг", - приводятся в сообщении пресс-службы его слова.