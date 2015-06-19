Россия и Греция намерены создать СП для продолжения "Турецкого потока"

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Россия и Греция подписали меморандум по строительству на территории Греции газопровода в продолжение "Турецкого потока", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Подписи под документом поставили министр энергетики России Александр Новак и министр производственной реформы, окружающей среды и энергетики Греции Панайотис Лафазанис.

По словам Новака, меморандум России и Греции предусматривает создание совместной проектной компании для строительства газопровода с долями 50 на 50.

"Очень важное событие, которое позволяет нам продолжить реализацию проекта по строительству инфраструктуры в продолжение газопровода по дну Черного моря, по территории Турции и строительство хаба на территории Турции. Этот меморандум предусматривает создание совместной проектной компании, которая будет реализовывать строительство газопровода по греческой территории, он назван в меморандуме как Южно-европейский газопровод", - заявил Новак на церемонии подписания меморандума, добавив, что СП будет создан на паритетной основе.