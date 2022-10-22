ВСУ: Россия и Беларусь продолжают разворачивать совместную региональную группировку войск

Россия и Беларусь продолжают разворачивать совместную региональную группировку войск

Россия и Беларусь продолжают разворачивать совместную региональную группировку войск.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Генштаб ВСУ Украины.

При этом между военными РФ и Беларуси "отмечаются неединичные случаи конфликтов на фоне национальной принадлежности и дерзкого отношения россиян к беларусам", говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается развертывание совместной региональной группировки войск Российской Федерации и Республики Беларусь. В течение суток авиация противника осуществляла учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве Беларуси", - отметили в Генштабе.