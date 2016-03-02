Филип Бридлав: Россия и Асад используют массовую миграцию как оружие против Европы

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Россия и режим Башара Асада используют массовую миграцию в качестве оружия для ущерба Европе. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе (EUCOM) генерал армии США Филип Бридлав.

Выступая перед комиссией Сената США по делам вооруженных сил, Ф.Бридлав отметил, что, несмотря на достижение соглашения о временной и частичной приостановке боевых действий в Сирии, самолеты России продолжают наносить воздушные удары.

"Мы не видели изменений в характере авиадударов. На словах эти удары направлены на борьбу с террористами ИГ, "Ан-Нусра" и другими террористическими группировками, но на деле видим обратное", - подчеркнул генерал.

По его словам, участие России в сирийской войне еще больше усложняет проблему и укрепляет позиции Башара Асада.

"Агрессивное поведение России на востоке Европы и в Сирии продолжает оставаться угрозой для безопасности США", - резюмировал Ф.Бридлав.