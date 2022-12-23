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Генсек НАТО: Россия хочет выиграть время, чтобы перегруппироваться

Генсек НАТО: Россия хочет выиграть время, чтобы перегруппироваться Россия надеется заморозить войну против Украины и не ищет мира, а хочет выиграть время, чтобы перегруппироваться и подготовиться к новому наступлению.
Другие страны
23 декабря 2022 г. 14:35
Генсек НАТО: Россия хочет выиграть время, чтобы перегруппироваться

Россия надеется заморозить войну против Украины и не ищет мира, а хочет выиграть время, чтобы перегруппироваться и подготовиться к новому наступлению.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что за последние месяцы в России мобилизовали более 200 тысяч дополнительных военных и продемонстрировали готовность нести большое количество потерь.

"Они стремятся получить больше оружия и боеприпасов от других авторитарных режимов, таких как Иран. Россия надеется заморозить войну, чтобы разрешить своим силам перегруппироваться, перевооружиться и попытаться начать новое наступление", - считает Столтенберг.

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Версия на английском языке NATO Secretary General: Russia wants to buy time to regroup

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