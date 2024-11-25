The Economist: Россия готовится к наступлению на Запорожье

Россия готовится к наступлению на Запорожье.

Россия готовится к наступлению на Запорожье.

Как передает Report , об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на источник в украинской разведке.

"Украинский представитель предупреждает, что вскоре в бой могут быть брошены 130 000 российских солдат. Когда именно это произойдет, никто не знает. Будучи одним из трех оставшихся центров тяжелой промышленности в стране, областной центр остается критически важным для выживания Украины", - говорится в статье.

При этом, как утверждает издание, Украина строит в Запорожской области укрепления.

"Новые укрепления возводятся кольцами, расходящимися от областного центра. Работа ведется основательно — минные поля, инженерные заграждения и конструкции из бетона и железа — в отличие от более хаотичной картины в соседней Донецкой области", - сообщается в материале.