The Economist: Россия готовится к наступлению на Запорожье

Россия готовится к наступлению на Запорожье.
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"Украинский представитель предупреждает, что вскоре в бой могут быть брошены 130 000 российских солдат. Когда именно это произойдет, никто не знает. Будучи одним из трех оставшихся центров тяжелой промышленности в стране, областной центр остается критически важным для выживания Украины", - говорится в статье.
При этом, как утверждает издание, Украина строит в Запорожской области укрепления.
"Новые укрепления возводятся кольцами, расходящимися от областного центра. Работа ведется основательно — минные поля, инженерные заграждения и конструкции из бетона и железа — в отличие от более хаотичной картины в соседней Донецкой области", - сообщается в материале.