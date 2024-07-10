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Россия готова рассмотреть Иран в роли посредника по Украине

Россия готова рассмотреть Иран в роли посредника по Украине Россия готова рассмотреть Иран в роли посредника по урегулированию ситуации в Украине, если поступит подобное предложение.
Другие страны
10 июля 2024 г. 19:34
Россия готова рассмотреть Иран в роли посредника по Украине

Россия готова рассмотреть Иран в роли посредника по урегулированию ситуации в Украине, если поступит подобное предложение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на сессии дискуссионного клуба "Валдай".

"Пока мы таких сигналов конкретных со стороны наших иранских друзей не получали, но если Иран проявит заинтересованность подключиться к посредническим усилиям, которыми сейчас занимаются примерно пара дюжин стран, то мы готовы это рассмотреть", - сказал замминистра.

По его словам, переговоры с Украиной состоятся тогда, когда к этому будет готов Киев, дедлайнов ставить не стоит.

"Москва не ожидает никаких сюрпризов от саммита НАТО - решения, принятые там, будут направлены на эскалацию ситуации", - добавил он.

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