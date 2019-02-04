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    Россия готова обсудить с Кыргызстаном открытие второй военной базы

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Россия готова обсудить с Кыргызстаном идею открытия на территории республики новой российской военной базы.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Кыргызско-российском славянском университете.

    "Это не наша инициатива. Мы впервые о ней услышали и будем готовы с нашими киргизскими друзьями обсуждать те идеи, которые у них формируются в сфере безопасности", - заявил российский министр.

    Отметим, что на прошлой неделе посол Кыргызстана в России Аликбек Джекшенов не исключил открытия второй российской военной базы на территории республики.

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