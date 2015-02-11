Премьер-министр России разрешил выделить 500 млрд. рублей из резервного фонда

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение правительства об использовании 500 млрд. рублей из резервного фонда для замещения недополученных доходов и выполнения бюджетных обязательств, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Произошло значительное снижение мировых цен на основные составляющие российского экспорта, остается весьма ограниченным доступ к внешним заимствованиям, некоторые финансовые рынки просто закрыты для нас - это не могло не сказаться на темпах роста экономики и потребительском спросе, и другом", - заявил глава Кабмина на совещании по социально-экономическому развитию России на 2015 год.

"Чтобы заместить недополученные доходы и выполнять бюджетные обязательства будут использованы средства резервного фонда в размере до 500 млрд. рублей, - отметил Медведев. - Я вчера подписал такое распоряжение правительства".

При этом премьер подчеркнул, что необходимо скорректировать прежние макроэкономические прогнозы, которые делались осенью прошлого года.