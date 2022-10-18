СМИ: Россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет

Россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет "земля-земля" в придачу к иранским дронам-камикадзе.

Россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет "земля-земля" в придачу к иранским дронам-камикадзе.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, два высокопоставленных иранских чиновника и два иранских дипломата сообщили, что соглашение между РФ и Ираном было заключено 6 октября, когда первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, двое высокопоставленных чиновников Революционной гвардии Ирана и официальный представитель Высшего совета национальной безопасности посетили Москву для переговоров с Россией о поставках оружия.

"Россияне просили больше беспилотников и иранских баллистических ракет с повышенной точностью, в частности, семейства ракет Fateh и Zolfaghar", - сказал один из иранских дипломатов.

Отмечается, что ракеты могут быть отправлены России 2-3 партиями.

Другой иранский дипломат сообщил, что их отправка состоится максимум через 10 дней.