"Charlie Hebdo" могут признать экстремистским изданием в России

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Петербургский депутат Виталий Милонов обратился в Роскомнадзор с просьбой внести французский сатирический еженедельник "Charlie Hebdo" в список экстремистской литературы, запрещенной в России, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее письмо парламентарий отправил сегодня руководителю ведомства Александру Жарову.

"Этот журнал разжигает межрелигиозную рознь и его публикации, как мы видим, ведут к эскалации насилия", - сказал Милонов, отвечая на вопрос агентства.

Напомним, что 14 января номер "Charlie Hebdo" вышел в продажу многомиллионным тиражом с новой карикатурой на пророка Мухаммеда.

В результате нападения на редакцию журнала 7 января погибли 12 человек, еще 11 получили ранения. Этот теракт стал крупнейшим во Франции по числу жертв за последние полвека.