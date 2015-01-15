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    "Charlie Hebdo" могут признать экстремистским изданием в России

    Этот журнал разжигает межрелигиозную рознь и его публикации, как мы видим, ведут к эскалации насилия

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Петербургский депутат Виталий Милонов обратился в Роскомнадзор с просьбой внести французский сатирический еженедельник "Charlie Hebdo" в список экстремистской литературы, запрещенной в России, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Соответствующее письмо парламентарий отправил сегодня руководителю ведомства Александру Жарову.

    "Этот журнал разжигает межрелигиозную рознь и его публикации, как мы видим, ведут к эскалации насилия", - сказал Милонов, отвечая на вопрос агентства.

    Напомним, что 14 января номер "Charlie Hebdo" вышел в продажу многомиллионным тиражом с новой карикатурой на пророка Мухаммеда. 

    В результате нападения на редакцию журнала 7 января погибли 12 человек, еще 11 получили ранения. Этот теракт стал крупнейшим во Франции по числу жертв за последние полвека.

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