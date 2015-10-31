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    Россия будет настаивать на передаче ей обломков разбившегося А-321

    По предварительным данным, тела погибших будут доставлены в Петербург, там же пройдет опознание

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Российская сторона будет настаивать на передаче ей обломков разбившегося в Египте А-321, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

    "Поскольку воздушное судно было зарегистрировано в России и принадлежит российской авиакомпании, следствие проводится также в Российской Федерации. Будем настаивать, чтобы обломки нам передали, хотя это может занять некоторое время", - сказал он.

    Кроме того, как уточнил "Интерфаксу"источник в оперативном штабе по ликвидации последствий авиакатастрофы, тела погибших в авиакатастрофе, будут доставлены в Санкт-Петербург, там же запланирована процедура опознания.

    "По предварительным данным, после того как все тела будут найдены, их доставят самолетом в Санкт-Петербург. Предварительно в Санкт-Петербурге же и пройдет процедура опознания", - сказал источник.

    В свою очередь авиапроизводитель Airbus пообещал оказать всестороннюю техническую поддержку французскому бюро расследования катастроф BEA и соотвествующим авиационным властям, которые вовлечены в расследование катастрофы самолета А321 авиакомпании "Когалымавиа" (бренд Metrojet). Такое заявление было обнародовано авиастроительной корпорацией.

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