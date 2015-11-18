​Россия бросила против ИГИЛ стратегические бомбардировщики - ВИДЕО

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Россия вдвое увеличила интенсивность авиаударов по террористической группировке "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в Сирии, впервые бросив против боевиков стратегические бомбардировщики.

Как передает Report, об этом доложил во вторник президенту Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.

Во вторник впервые с начала российской операции в Сирии удар по ИГИЛ нанесла Дальняя авиация.

Первыми в Сирию вылетели бомбардировщики Ту-22М. 12 самолетов атаковали объекты, в частности, в провинции Ракка, которая считается оплотом ИГИЛ. Следом отправились стратегические Ту-95МС и Ту-160. Они выпустили по целям в провинциях Идлиб и Алеппо 34 крылатые ракеты. Еще одна волна бомбардировок проводилась прямо во время доклада военных президенту, сообщил командующий Дальней авиацией Анатолий Жихарев.

Стратегические бомбардировщики продолжат уничтожать террористов в Сирии - к операции привлекут 25 самолетов Дальней авиации. Кроме того, российская группировка на авиабазе Хмеймим, уже насчитывающая более 50 самолетов и вертолетов, будет усилена. По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, ее дополнят восемь новейших бомбардировщиков Су-34 и четыре истребителя Су-27СМ.

Как отметил Шойгу, российская авиация и дальше будет наносить массированные удары по ИГИЛ. "Сил и средств достаточно", - заверил он президента.

Наводить на цели летчиков помогут спутники, в том числе гражданские, рассказал Герасимов. "К ведению разведки привлечены десять космических аппаратов видовой и радиоэлектронной разведки, в том числе гражданского назначения. Осуществляется перенацеливание и коррекция орбит ряда спутников, что обеспечивает съемку территории Сирии с необходимой периодичностью", - доложил он.