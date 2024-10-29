Россия бессрочно закрыла въезд для 131 гражданина Австралии

Москва в ответ на политически мотивированные антироссийские санкции правительства Австралии на бессрочной основе закрывает въезд для 131 гражданина этой страны.

Москва в ответ на политически мотивированные антироссийские санкции правительства Австралии на бессрочной основе закрывает въезд для 131 гражданина этой страны.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД России.

"В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе закрывается дополнительно для 131 австралийца из числа представителей военно-промышленного комплекса, журналистов и общественных деятелей, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня", - подчеркивается в заявлении.

С учетом того, что "официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского стоп-листа будет продолжена", отметили в ведомстве.