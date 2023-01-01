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Россия атаковала Киевщину в новогоднюю ночь

Россия атаковала Киевщину в новогоднюю ночь В ночь на 1 января 2023 года по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба отметил, что на Киевщине работает противовоздушная оборона.
Другие страны
1 января 2023 г. 07:07
Россия атаковала Киевщину в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января 2023 года по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба отметил, что на Киевщине работает противовоздушная оборона.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, на своей странице в Телеграм Кулеба также призвал граждан находиться в безопасных местах.

"Киевщина. Работает ПВО", – отметил он.

Отмечается, что ранее жители столицы Украины и области слышали звуки взрывов, после которых прозвучал сигнал воздушной тревоги.

В то же время городской голова Киева Виталий Кличко подчеркнул, что взрывы в столице являются последствиями работы украинской ПВО.

"В столице слышны взрывы. Работает ПВО", – сообщил он.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Yeni il gecəsi Ukraynaya geniş miqyaslı hücum edib

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