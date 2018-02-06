Российское торгпредство в Дамаске обстреляли из минометов

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Российское торговое представительство обстреляли из минометов в Дамаске.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в МИД РФ.
«Решительно осуждаем очередную вылазку террористов против диппредставительства Российской Федерации в Дамаске, ставшую звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни», — говорится в тексте заявления.
Жертв и пострадавших нет. Здание серьезно повреждено. В него попала 120-миллиметровая мина.
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