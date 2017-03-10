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    Российское посольство в Дамаске попало под обстрел боевиков

    Посольство при этом не пострадало

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Вооруженные бандформирования, не соблюдающие режим прекращения огня в Сирии, обстреляли район Мазраа в Дамаске, где расположено посольство России, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В общей сложности на территорию этого квартала упал один ракетный снаряд, который разорвался на расстоянии 100-200 метров от здания российской дипмиссии.

    Само посольство при этом не повреждено.

    Сообщается, что атака совершена со стороны восточного пригорода Джобар, который удерживают боевики группировок "Ахрар аш-Шам" и "Джебхат ан-Нусра".

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