Российское диппредставительство в Дамаске подверглось минометному обстрелу

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Выпущенный террористами снаряд попал в понедельник во внешнее ограждение посольства России в Дамаске.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию МИД России, пострадавших среди сотрудников дипмиссии нет.

"Двадцатого ноября в результате минометного обстрела Дамаска, который велся с позиций террористов, один снаряд попал во внешнее ограждение посольства России в Сирии, примыкающее к его жилому комплексу. В результате разрыва 122-мм мины повреждения получили стена здания, линии электропередач и система водоснабжения. Пострадавших среди сотрудников посольства нет", - говорится в сообщении.