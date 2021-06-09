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Российский военный погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии

Российский военный погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии Один российский военнослужащий погиб, еще трое госпитализированы в результате подрыва бронеавтомобиля в сирийской провинции Хасеке.
Другие страны
9 июня 2021 г. 23:12
Российский военный погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии

Один российский военнослужащий погиб, еще трое госпитализированы в результате подрыва бронеавтомобиля в сирийской провинции Хасеке.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"9 июня при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции в провинции Хасеке Сирийской Арабской Республики произошел подрыв бронеавтомобиля на неустановленном взрывном устройстве. В результате подрыва один российский военнослужащий от полученных травм скончался. Следовавшие с ним в автомобиле три российских военнослужащих доставлены в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что жизни пострадавших ничто не угрожает.

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