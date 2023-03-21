Российский Су-35 вылетал на перехват бомбардировщиков США над Балтийским морем

Российский самолет Су-35 вылетал для перехвата двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Балтийским морем.

Российский самолет Су-35 вылетал для перехвата двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Балтийским морем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"20 марта 2023 г. радиолокационными средствами дежурных по ПВО сил Западного военного округа над акваторией Балтийского моря были обнаружены две воздушные цели, выполняющие полет в направлении государственной границы Российской Федерации. Цели классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США", - говорится в заявлении.

Так, для идентификации и недопущения нарушения госграницы России в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по ПВО сил Западного военного округа, экипаж которого занял установленную зону дежурства в воздухе.

Подчеркнуто, что иностранные военные самолеты не нарушили государственную границу России. "После удаления иностранных военных самолетов от государственной границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы не допущено", - отметили в управлении.