Российский Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Российский истребитель Су-27 перехватил и сопроводил стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США, летевший вдоль границы России над Балтийским морем. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в минобороны России.

Инцидент произошел сегодня утром.

"Экипаж российского Су-27, приблизившись к воздушному объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его как американский стратегический бомбардировщик В-52 и осуществлял сопровождение", - уточнили в министерстве обороны РФ.