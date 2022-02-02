Российский политолог: Мир на пороге войны не стоит

США и НАТО готовы продолжить диалог по гарантиям безопасности с Россией

"Пик кризиса пройден, если бы речь шла о войне, все выглядело бы куда мрачнее. С моей точки зрения мир на пороге войны не стоит, а исторический кризис кажется весьма условным. Россия не готова дальше идти на обострение. Стороны померялись силами и возможностями, а сейчас самое время начать говорить о стратегической стабильности".



Об этом российскому бюро Report заявил глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев.

Калачев считает, что США и НАТО готовы продолжить диалог по гарантиям безопасности с Россией: "Мы придем к тому, что стороны зафиксируют механизмы урегулирования взаимных обеспокоенностей, но это будет после их обсуждения в рамках диалога по стратегической стабильности между Россией и США. Понятно, что НАТО с позиции 1997 года не отступит и принцип открытости организации пересмотрен не будет. Стороны обсудят много тем, которые недавно считались вопросами для второстепенного обсуждения".

Глава Политической экспертной группы подчеркнул, что риск нападения на Украину сведен к минимуму: "Россия не раз заявляла, что не угрожает Киеву. Также Украина не вступит в НАТО, потому что НАТО принимает решение консенсусом".

Политолог отметил, что Россия, столкнувшись с реакцией США и НАТО, должна будет соразмерить свои запросы с реальными возможностями: "Результат диалогов вполне положительный. Стороны обозначили свои запросы, возможности и ограничения, так как не всегда желания совпадают с возможностями. Более того, комментарии с российской стороны становятся более сдержанными и есть понимание того, что блицкриг не удался".