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Российский политолог: Армения пытается усидеть на двух стульях

Российский политолог: Армения пытается усидеть на двух стульях Желание Еревана привлечь на армяно азербайджанскую границц миссию ЕС сроком на два года является откровенно как антироссийским шагом так и антиазербайджанским. Насколько я знаю Баку был не против миссии на 2 месяца но на два года и в таком количестве это
Другие страны
26 января 2023 г. 15:27
Российский политолог: Армения пытается усидеть на двух стульях
Евгений Михайлов

Желание Еревана привлечь на армяно-азербайджанскую границу миссию Европейского союза (ЕС) сроком на два года является откровенно как антироссийским, так и антиазербайджанским шагом.

Об этом Report заявил российский политолог Евгений Михайлов, комментируя решение Евросоюза по отправке гражданской миссии в Армению на армяно-азербайджанскую границу.

"Насколько я знаю, Баку был не против миссии на 2 месяца, но отправлять ее на два года и в таком количестве - это неприемлемо",- считает Михайлов.

Он добавил, что в Азербайджане прекрасно понимают, что основным двигателем подобного процесса является проармянски настроенная Франция, которая не раз лоббировала в ЕС антиазербайджанские резолюции.

"Миссия ЕС чрезвычайна опасна и для интересов России. На мой взгляд очевидно, что Ереван понимает, на что он идет, и соответственно явно противоречит всем ранее достигнутым договоренностям с Москвой, то есть откровенно ее предает",- заявил он.

"Армения сейчас пытается усидеть сразу на двух стульях, но основное кресло видимо уже выбрала в ожидании того, как развернется ситуация. Ведь совершенно очевидно, что Ереван пошел на предательство Москвы после того, как Россия несколько отвлеклась на проведение операции в Украине, и в этот момент, что не удивительно, Ереван решил поиграть в очень опасную для собственной государственности игру", считает политолог.

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