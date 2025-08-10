Российский НПЗ в Коми атаковали дроны ГУР Украины

О нас

Другие страны
10 августа 2025 г. 22:54
В результате спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в воскресенье был поражен нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" в Республике Коми на северо-западе РФ.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в силовом ведомстве.

Согласно информации, атакованное предприятие расположено в глубине российской территории, в более чем двух тысячах километров от украинской границы. Пораженный объект участвует в снабжении российской армии горюче-смазочными материалами.

Дроны, как указали источники, поразили резервуар с нефтепродуктами с последующим разливом содержимого и повредили установку по переработке газа и газового конденсата, который используется для изготовления пропан-бутана и бензина.

Отметим, что российские объекты нефтегазовой промышленности все чаще подвергаются атакам украинских дронов. Агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли ранее информировало, что крупнейший НПЗ "Роснефти" - "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" приостановила переработку нефти примерно на половину мощности, а Новокуйбышевский НПЗ полностью остановил работу со 2 августа после атаки украинских беспилотников.

На фоне этих сообщений цена на бензин марки "Премиум-95" на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила рекорд, впервые превысив отметку 80 тыс. руб. (более 1000 долларов США - ред.) за тонну.

Правительство РФ 28 июля установило полный запрет на экспорт бензина до конца августа. Кабмин объяснил это повышенным сезонным спросом и периодом сельскохозяйственными полевых работ.

