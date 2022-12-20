Российский миллиардер хочет купить турецкий футбольный клуб

Бывший владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович поселился в турецком городе Стамбул.

Бывший владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович поселился в турецком городе Стамбул.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Hurriyet.

По информации источника, российский предприниматель рассматривает возможность приобретения одного из турецких футбольных клубов.

Напомним, что 10 марта было объявлено, что Великобритания внесла Романа Абрамовича в санкционный список, активы предпринимателя в стране были заморожены.

Позже руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) отстранило бизнесмена от должности главы футбольного клуба, в мае он продал «Челси» американцу Тоду Боули.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 млн фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом АПЛ, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги.