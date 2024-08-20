Временная поверенная в делах США вызвана в МИД России

Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах США Стефани Холмс.

Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах США Стефани Холмс.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Ей заявлен решительный протест в связи с действиями американских репортеров, незаконно проникших на территорию Курской области для освещения деятельности ВСУ... а также появившимися свидетельствами участия американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе их вторжения на территорию Российской Федерации", – говорится в официальном заявлении российского МИД.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что американская частная военная компании Forward Observations Group выложила в соцсети снимок своих бойцов, которые якобы участвуют на стороне украинской армии в боях на границе Курской области. На фото трое западных военных с синими повязками позируют на фоне бронемашины HMMWV. В качестве геолокации указана Курская область.