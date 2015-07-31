Российский МИД пообещал не оставить без ответа новые санкции США

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ МИД России обвинил Соединенные Штаты в политике усиления конфронтации в связи с новыми санкциями в отношении российских граждан и компаний и предупредил, что эти действия не останутся без реакции со стороны Москвы, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Такие провокационные действия не только разрушают российско-американские отношения, но и не способствуют взаимодействию в решении других мировых проблем. Разумеется, такая линия не останется без нашей реакции", - говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в пятницу.

США в минувший четверг расширили санкционные списки рядом юридических и физических лиц.

Под секторальные санкции подпали структуры ВЭБа и "Роснефти", в частности, Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), ЭКСАР, МСП банк, банк "Глобэкс", "ВЭБ-лизинг", "ВЭБ Капитал", Федеральный центр проектного финансирования, Связь-банк, Проминвестбанк (украинская "дочка" ВЭБа), Росэксимбанк, "Ресад", Rose Group, "ВЭБ-Инжиниринг", VEB Asia, Фонд развития Дальнего Востока, Белвнешэкономбанк, Корпорация развития Северного Кавказа, "Краслесинвест", "РН-Юганскнефтегаз", Rosneft Finance, Rosneft Trading, "Нефть-Актив", Всероссийский банк развития регионов (подконтролен "Роснефти") "РН Холдинг", "Самотлорнефтегаз" и др., следует из сообщения Минфина США.

По факту все эти компании и так не могли привлекать долгосрочное финансирование и размещать акции в США (именно это запрещают секторальные санкции), являясь дочерними структурами находящихся под санкциями ВЭБа и "Роснефти", однако формально в перечень Минфина до сих пор не входили.

В "черный список" (Specially Designated Nationals List, SDN) включен, в частности, сын бизнесмена Бориса Ротенберга Роман Ротенберг, член правления Континентальной хоккейной лиги. Также в SDN добавлен давний партнер Геннадия Тимченко, бывший совладелец трейдера "Сургутэкс" Петр Колбин, украинцы Сергей Курченко и Александр Янукович, менеджеры концерна "Калашников", глава финского энерготрейдера SET Petrochemicals Oy Кай Паананен (его СМИ также называли партнером Геннадия Тимченко).

Как юрлица в SDN List попали компании, которые Тимченко продал за день до введения против него американских санкций в марте прошлого года: финская Airfix Aviation, кипрская IPP Oil Products. Кроме того, добавлены в перечень SET Petrochemicals и входящая с ней в одну группу компания Southeast Trading Oy, а также Southport Management Services Ltd. Под санкции попала и компания Langvik Capital, управляющая конгресс-центром семьи Ротенбергов в Финляндии.

Также в список SDN включены Ижевский механический завод, концерн "Ижмаш", украинский "МАКО Холдинг" (как сказано в решении Минфина, связанный с А.Януковичем), крымские порты.