Российский космический грузовой корабль потерпел крушение - ВИДЕО

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Российский космический грузовой корабль "Прогресс МС" потерпел крушение, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Обломки космического грузового корабля "Прогресс МС", выведенного на нерасчетную орбиту, вероятно, упали на территории Тувы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что информация о возможном падении обломков "Прогресса" в этом районе поступила от очевидцев, сейчас она проверяется. Взаимодействие с Роскосмосом налажено.

Ракета-носитель "Союз-У" с грузовиком новой серии "Прогресс МС-04" стартовала с Байконура к Международной космической станции сегодня, в 18.52 по бакинскому времени.

Корабль должен был доставить на МКС около 2,5 тонны грузов, в том числе топливо воду и системы дозаправки.