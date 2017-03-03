Российский генерал подорвался на мине в Сирии

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа России Петр Милюхин получил тяжелые ранения в боях за Пальмиру в Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, генерал-майор подорвался на мине около недели назад.

По информации издания, он потерял обе ноги и глаз. На месте пострадавший получил первую помощь, однако после ухудшения состояния здоровья его спецрейсом доставили в военный госпиталь имени Бурденко в Москве.

В минобороны России пока не прокомментировали данную информацию.