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Российский эксперт усомнился, что коронавирус возник на рынке в Ухане

Российский эксперт усомнился, что коронавирус возник на рынке в Ухане Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от России Владимир Дедков побыл на рынке морепродуктов в китайском Ухане "Хуанань"
Другие страны
4 февраля 2021 г. 07:30
Российский эксперт усомнился, что коронавирус возник на рынке в Ухане

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от России Владимир Дедков побыл на рынке морепродуктов в китайском Ухане "Хуанань", где, предположительно, началась вспышка COVID-19, и оценил условия для распространения вируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам эксперта, данный рынок "весьма далек от совершенства".

"Все очень скученно, рынок маленький, все тесно. Естественно, что там все что угодно могло произойти. Все условия распространения для любой инфекции есть, когда санитарные нормы не соблюдаются", — описал место российский эксперт ВОЗ.

При этом рынок находится не в том состоянии, в котором он был год назад. В настоящее время он закрыт, идет снос павильонов — тем не менее даже сейчас можно говорить о наличии всех факторов для начала эпидемии.

В то же время инфекционист подчеркнул, что фактов о происхождении вируса на рынке морепродуктов все еще нет. "Нет никаких доказательств, что именно там произошел вирус, может, в другом месте вирус появился, но гипотетически там все условия для распространения вируса есть", — заключил он.

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Версия на азербайджанском языке ÜST eksperti koronavirusun Uhan bazarından yaranmasından şübhələnib

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