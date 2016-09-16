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    Российские журналисты задержаны в Косово

    Задержанным не дают возможности связаться с близкими

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Группа российских журналистов из агентства News Front задержана в Косово.

    Как передает Report, об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель издания Константин Кнырик.

    "Руководитель сербской редакции News Front гражданка России Оксана Сазонова, а также фрилансер оператор Сергей Белоус задержаны полицией Косово во время съемки сюжета о православных храмах, расположенных на ее территории, а также о совместном проживании в регионе албанцев и сербов, журналисты планировали снять о Косове документальный фильм", - сказал Кнырик.

    Он сообщил, что задержание произошло в населенном пункте Велика Хоча, а затем задержанные доставлены в Приштину.

    "Журналистам предъявили нарушение режима пребывания в Косово, изъяли съемочное оборудование, задержанным не дают возможности связаться с близкими, а также с диппредставительством России в Сербии", - сказал он.

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