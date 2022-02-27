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Российские войска ударили по нефтебазе в Василькове

Российские войска ударили по нефтебазе в Василькове Вооруженные силы России ударили по нефтебазе в Василькове Киевской области.
Другие страны
27 февраля 2022 г. 04:51
Российские войска ударили по нефтебазе в Василькове

Вооруженные силы России ударили по нефтебазе в Василькове Киевской области.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, пожар продолжается.

Потом мэр города Наталья Баласинович подтвердила, что оккупанты атаковали нефтебазу.

"Уважаемая Васильковская община! Вы видите все, что происходит. Видите огонь. Это, к сожалению, горит нефтебаза на Крючках", - сказала мэр Василькова Наталья Баласинович.

Дым и вредные вещества от пожара в Василькове могут уйти в любую сторону, поэтому граждан призывают закрывать окна, информирует Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"Дым и вредные вещества от пожара в Василькове могут уйти в любую сторону, ветер постоянно меняет направление. Закрывайте окна", - говорится в сообщении.

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