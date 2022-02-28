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Российские войска сбросили «Искандер» по Киеву

Российские войска сбросили «Искандер» по Киеву 28 февраля российские войска нанесли мощный ракетный удар по Киеву. Точное место попадания ракеты устанавливается.
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28 февраля 2022 г. 21:43
Российские войска сбросили «Искандер» по Киеву

28 февраля российские войска нанесли мощный ракетный удар по Киеву. Точное место попадания ракеты устанавливается.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоRusiya ordusu Kiyevə “İsgəndər” raketi atıb

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