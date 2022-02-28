Российские войска сбросили «Искандер» по Киеву

28 февраля российские войска нанесли мощный ракетный удар по Киеву. Точное место попадания ракеты устанавливается.
Российские войска сбросили «Искандер» по КиевуРоссийские войска сбросили «Искандер» по Киеву 28 февраля российские войска нанесли мощный ракетный удар по Киеву. Точное место попадания ракеты устанавливается.
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28 февраля 2022 г. 21:43
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Версия на азербайджанском языке ВидеоRusiya ordusu Kiyevə “İsgəndər” raketi atıb