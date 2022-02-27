Российские войска обстреляли радиоактивный объект Киева

Российские ракеты попали в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского отделения "Объединения Радон".

Российские ракеты попали в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского отделения "Объединения Радон".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

"По состоянию на 27 февраля 2022 года 01:20 по киевскому времени в результате массовой бомбардировки Киева всеми доступными Российской Федерации видами зенитного и ракетного вооружения снаряды попали в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединения Радон". Об этом по телефону сообщил персонал предприятия, находясь в укрытии в результате массового обстрела, который до сих пор продолжается", - говорилось в сообщении.

Отмечалось, что в результате продолжающегося массового обстрела было невозможно оценить масштабы разрушений.

"Автоматизированная система радиационного мониторинга вышла из строя. Но камеры наблюдения зафиксировали падение снарядов", - сообщали в Госинспекции.

По предварительной оценке Госатомрегулирования, за пределами санитарно-защитной зоны угрозы населению не было.