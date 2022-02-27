Российские войска обстреляли радиоактивный объект Киева

Российские ракеты попали в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского отделения "Объединения Радон".
"По состоянию на 27 февраля 2022 года 01:20 по киевскому времени в результате массовой бомбардировки Киева всеми доступными Российской Федерации видами зенитного и ракетного вооружения снаряды попали в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединения Радон". Об этом по телефону сообщил персонал предприятия, находясь в укрытии в результате массового обстрела, который до сих пор продолжается", - говорилось в сообщении.
Отмечалось, что в результате продолжающегося массового обстрела было невозможно оценить масштабы разрушений.
"Автоматизированная система радиационного мониторинга вышла из строя. Но камеры наблюдения зафиксировали падение снарядов", - сообщали в Госинспекции.
По предварительной оценке Госатомрегулирования, за пределами санитарно-защитной зоны угрозы населению не было.