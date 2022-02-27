О нас
Аудио новости

Российские войска обстреляли радиоактивный объект Киева

Российские войска обстреляли радиоактивный объект Киева Российские ракеты попали в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского отделения "Объединения Радон".
Другие страны
27 февраля 2022 г. 08:39
Российские войска обстреляли радиоактивный объект Киева

Российские ракеты попали в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского отделения "Объединения Радон".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

"По состоянию на 27 февраля 2022 года 01:20 по киевскому времени в результате массовой бомбардировки Киева всеми доступными Российской Федерации видами зенитного и ракетного вооружения снаряды попали в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединения Радон". Об этом по телефону сообщил персонал предприятия, находясь в укрытии в результате массового обстрела, который до сих пор продолжается", - говорилось в сообщении.

Отмечалось, что в результате продолжающегося массового обстрела было невозможно оценить масштабы разрушений.

"Автоматизированная система радиационного мониторинга вышла из строя. Но камеры наблюдения зафиксировали падение снарядов", - сообщали в Госинспекции.

По предварительной оценке Госатомрегулирования, за пределами санитарно-защитной зоны угрозы населению не было.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Rusiya hərbçiləri Kiyevdə radioaktiv obyekti atəşə tutub

Экслюзивные новости

Роман Григорчук: У врага нет ни малейшего шанса
Роман Григорчук: "У врага нет ни малейшего шанса"
26 февраля 2022 г. 18:29
Жители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
ФотоЖители Ходжалы: Отцы 11 учеников нашего класса были шехидами
25 февраля 2022 г. 19:20
Счетная палата проведет проверки в крупных институтах НАНА
Счетная палата проведет проверки в крупных институтах НАНА
25 февраля 2022 г. 15:53
Ричардас Лапайтис: Надо бороться за справедливость для Ходжалы
Ричардас Лапайтис: Надо бороться за справедливость для Ходжалы
25 февраля 2022 г. 13:45
Как события в Украине влияют на перевозки в Азербайджан?
Как события в Украине влияют на перевозки в Азербайджан?
25 февраля 2022 г. 10:51
Два вице-президента AZAL освобождены от должностей
Два вице-президента AZAL освобождены от должностей
24 февраля 2022 г. 17:51
Посол обратилась к проживающим в Украине гражданам Азербайджана
Посол обратилась к проживающим в Украине гражданам Азербайджана
24 февраля 2022 г. 15:44
Спецпредставитель Зеленского: ВС Украины дают отпор российскому агрессору
Спецпредставитель Зеленского: ВС Украины дают отпор российскому агрессору
24 февраля 2022 г. 11:58
Назначен новый глава миссии МВФ по Азербайджану
Назначен новый глава миссии МВФ по Азербайджану
23 февраля 2022 г. 18:57
Глава организации Матери Сребреницы: Резня в Ходжалы является актом геноцида
Глава организации "Матери Сребреницы": Резня в Ходжалы является актом геноцида
23 февраля 2022 г. 14:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi