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Российские военные впервые взяли в качестве трофея американский Bradley

Российские военные впервые взяли в качестве трофея американский Bradley ВС РФ впервые смогли взять в качестве трофея американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley.
Другие страны
4 декабря 2023 г. 08:57
Российские военные впервые взяли в качестве трофея американский Bradley

ВС РФ впервые смогли взять в качестве трофея американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley.

Об этом Report со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что БМП принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ. С начала лета подразделение потеряло более 40 подобных единиц техники сначала на Запорожском направлении, а позже под Авдеевкой.

"Российским бойцам все же удалось вывести в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, ранее подбитую на Авдеевском участке. Фактически это первая объективно подтвержденная трофейная БМП этого типа", — говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Russian military takes American Bradley as trophy for first time
Версия на азербайджанском языке Rusiya hərbçiləri ilk dəfə ABŞ istehsalı olan PDM-i qənimət kimi götürüb

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