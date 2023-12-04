Российские военные впервые взяли в качестве трофея американский Bradley

ВС РФ впервые смогли взять в качестве трофея американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley.

ВС РФ впервые смогли взять в качестве трофея американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley.

Об этом Report со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что БМП принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ. С начала лета подразделение потеряло более 40 подобных единиц техники сначала на Запорожском направлении, а позже под Авдеевкой.

"Российским бойцам все же удалось вывести в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, ранее подбитую на Авдеевском участке. Фактически это первая объективно подтвержденная трофейная БМП этого типа", — говорится в сообщении.