Российские ВКС за сутки уничтожили четыре командных пункта боевиков в Сирии

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Российские ВКС за сутки уничтожили в Сирии четыре командных пункта, шесть складов боеприпасов и вооружения, минометную батарею, два подземных бункера, 32 полевых лагеря и шесть опорных пунктов боевиков, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Игорь Конашенков сообщил, что в районе населенного пункта Сальма (провинция Латакия), бомбардировщиком Су-24М нанесен удар бетонобойными авиабомбами по замаскированному в горной местности складу боеприпасов боевиков. "В результате последовавшей детонации объект был полностью уничтожен", - отметил представитель Минобороны.

Генерал-майор добавил, что в провинции Хомс, на окраине населенного пункта Телль-Биса бомбардировщики Су-34 уничтожили подземные фортификационные сооружения террористов. "Данный объект имел разветвленную сеть подземных ходов, которые позволяли боевикам скрытно появляться в разных районах города и вести маневренную оборону против сирийских правительственных войск", - подчеркнул Конашенко, отметив, что в одном из бункеров был оборудован целый арсенал с боеприпасами и самодельными взрывными устройствами, предназначенными для проведения терактов и диверсий. "Кроме того, здесь же располагался мини-завод по изготовлению самодельных неуправляемых ракетных снарядов. Отмечу, что подобными заглубленными фортификационными сооружениями испещрены многие районы во всех контролируемых террористами провинциях САР", - подчеркнул генерал.

Также, по его словам, в ходе проведения воздушной разведки в окрестностях Восточная Гута (провинция Дамаск), был обнаружен передовой пункт снабжения бандформирований, с которого боевики обеспечивались боеприпасами, продовольствием и топливом. "После доразведки этого объекта ударом штурмовика Су-25 он был уничтожен. Также уничтожены четыре единицы бронированной автомобильной техники", - заключил представитель Минобороны.