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Российские ученые зафиксировали частичное разрушение спутника США на орбите

Российские ученые зафиксировали частичное разрушение спутника США на орбите На геостационарной орбите произошло частичное разрушение старого американского спутника связи Galaxy 11.
Другие страны
10 сентября 2022 г. 14:22
Российские ученые зафиксировали частичное разрушение спутника США на орбите

На геостационарной орбите произошло частичное разрушение старого американского спутника связи Galaxy 11.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в Институте прикладной математики (ИПМ) имени М.В. Келдыша РАН.

"На геостационарной орбите произошло частичное разрушение старого (1999 год запуска) телекоммуникационного аппарата Galaxy 11", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале института.

Как заявили в ИПМ РАН, "гражданскими оптическими средствами обнаружены и сопровождаются несколько малоразмерных фрагментов аппарата, представляющих потенциальную опасность для действующих спутников на геостационарной орбите".

Отмечается, что причина фрагментации космического аппарата операторами не разглашается, но в институте предполагают, что она вызвана старением экранно-вакуумной теплоизоляции корпуса, концентраторов солнечного излучения либо панелей солнечных батарей.

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